Flick versammelt 18 Nationalspieler zum Abschlusstraining

Wolfsburg (dpa) - Bei leichtem Nieselregen in Wolfsburg hat Bundestrainer Hansi Flick seine Fußball-Nationalspieler auf das letzte Länderspiel des Jahres an diesem Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Armenien vorbereitet.

© Swen Pförtner (dpa)