Flick reagiert auf verpasstes Finale: «Müssen reifen»

Mailand (dpa) - Nach dem bitteren Aus im Halbfinale der Champions League hat der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick den FC Barcelona für die Leistungen gegen Inter Mailand gelobt. «Ich bin enttäuscht, aber nicht über die Vorstellung der Mannschaft. Sie haben alles getan, was sie konnten und einen richtig guten Job gemacht», sagte Flick nach dem 3:4 nach Verlängerung, das nach dem 3:3 im Hinspiel gleichbedeutend war mit dem verpassten Einzug ins Finale in München am 31. Mai. «Wir sind raus, aber wir werden es nächste Saison erneut probieren. Wir werden versuchen, die Fans und den Club stolz zu machen», sagte Flick.

Flick sagte, das junge Team um den erst 17 Jahre alten Lamine Yamal werde «daraus lernen. Wir wollen weiter lernen und nächste Saison werden wir zurück sein», sagte er. «Wir sind ein junges Team und wir müssen reifen. Wir arbeiten daran, wir müssen unsere Defensive verbessern und auch andere Aspekte.» Flick richtete den Blick rasch auf den anstehenden Clásico gegen Real Madrid, ein Sieg wäre praktisch gleichbedeutend mit der Meisterschaft für Barça. «Dieses Spiel ist vorbei, wir müssen aufstehen und nach vorne schauen, der Clásico steht an. Ich werde das Team aufwecken», sagte Flick.

Rückspiel war so spektakulär wie das Hinspiel

Eine Woche nach dem spektakulären 3:3 im Hinspiel gewann Italiens Meister das Rückspiel mit 4:3 (3:3, 2:0) nach Verlängerung. Davide Frattesi sorgte an einem weiteren denkwürdigen Fußball-Abend in der 99. Minute für die Entscheidung. Lautaro Martinez (21. Minute), der frühere Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu per Foulelfmeter (45.+1) und Francesco Acerbi (90.+3) trafen in der regulären Spielzeit für Inter, das wie 2023 im Endspiel der Königsklasse steht. Verteidiger Eric Garcia (54.), der Ex-Leipziger Dani Olmo (60.) und Raphinha (87.) hatten die packende Partie mit ihren vielen Wendungen zwischenzeitlich gedreht.

«Ich wünsche Inter das Beste in München, die haben einen großartigen Job gemacht und sind eine großartige Mannschaft. Sie verteidigen sehr gut, arbeiten zusammen und haben gute Angreifer», sagte Flick.