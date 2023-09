Flick ernennt Gündogan vor Japan-Spiel zum Kapitän

Wolfsburg (dpa) - «Ich habe mich entschieden, Ilkay die Kapitänsbinde zu geben», sagte Flick am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining. Gemeinsam mit Bayern-Profi Joshua Kimmich, der die DFB-Auswahl zuletzt in Abwesenheit des fehlenden Torhüters Manuel Neuer angeführt hatte, soll Mittelfeldspieler Gündogan vom FC Barcelona das «neue Führungsduo» bilden. «Ich bedanke mich für das Vertrauen, es ist eine große Ehre für mich, das Team anzuführen», sagte der 32 Jahre alte Gündogan vor seinem 68. Einsatz für Deutschland.

Was auf der Kapitänsposition passiert, wenn der 37 Jahre alte Neuer nach seinem Beinbruch in München wieder spielen kann und womöglich danach auch ins DFB-Team zurückkehrt, ließ Flick offen: «Die Situation mit Manu ist, dass er erstmal gesund werden muss.»