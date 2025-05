FKA Twigs könnte Josephine Baker spielen

Berlin (dpa) - Die britische Musikerin FKA Twigs könnte in einem Film über Josephine Baker die Tanzlegende, Freiheitskämpferin und queere Ikone spielen. Wie das US-Branchenblatt «Variety» unter Berufung auf das französische Filmmedium «Satellifacts» berichtet, ist die 37-Jährige in Verhandlungen über die Rolle. Demnach wird das Biopic von der Produktionsfirma Studiocanal mitproduziert. Regie führen soll die Französin Maïmouna Doucouré («Cuties»).

Geboren 1906 in den USA, starb Baker 1975 in Paris und wurde dort als erste afroamerikanische Frau im November 2021 in das Panthéon aufgenommen, Frankreichs Ruhmestempel – Seite an Seite mit Größen wie Victor Hugo, Voltaire oder Marie Curie.

FKA Twigs veröffentlichte Anfang des Jahres ihr neues Album «Eusexua» und ist derzeit damit auf Tour. Am 30. Mai holt die Britin ein verschobenes Konzert in Berlin nach.