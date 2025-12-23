Anzeige
Firmenlauf: Neuerungen zum Jubiläum
© Oliver Müller / FUNKE Foto Services
Im nächsten Jahr findet bei uns in Mülheim die 10. Auflage des Firmenlaufs statt. Zum Jubiläum gibt es am 17. September eine Neuerung: Wer mitmacht, kann entscheiden, ob er läuft oder wandert.

Veröffentlicht: Dienstag, 23.12.2025 04:38

Zum einen gibt es die bekannte Laufstrecke über 5,6 Kilometer von der Hochschule Ruhr West bis zum Ringlokschuppen. Außerdem wird es eine 7,7 Kilometer lange Wanderstrecke geben, die am Ringlokschuppen startet und endet. Die Wander-Teams starten ab 16:30 Uhr, die Läufer-Teams ab 18:30 Uhr. Alle zusammen treffen sich im Anschluss bei der After-Run-Party. Damit wollen die Veranstalter noch mehr Leute ansprechen. Schon beim letzten Firmenlauf gab es einen neuen Rekord mit fast 3.800 Teilnehmern und über 160 Firmen. Anmeldungen sind ab dem 21. Januar möglich. Hier gibt es alle Infos.

