Firmenlauf: Neuerungen zum Jubiläum

Zum einen gibt es die bekannte Laufstrecke über 5,6 Kilometer von der Hochschule Ruhr West bis zum Ringlokschuppen. Außerdem wird es eine 7,7 Kilometer lange Wanderstrecke geben, die am Ringlokschuppen startet und endet. Die Wander-Teams starten ab 16:30 Uhr, die Läufer-Teams ab 18:30 Uhr. Alle zusammen treffen sich im Anschluss bei der After-Run-Party. Damit wollen die Veranstalter noch mehr Leute ansprechen. Schon beim letzten Firmenlauf gab es einen neuen Rekord mit fast 3.800 Teilnehmern und über 160 Firmen. Anmeldungen sind ab dem 21. Januar möglich. Hier gibt es alle Infos.