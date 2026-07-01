Feuerwehr sichert Wasserversorgung in Mülheimer Betrieb

Das Problem war doppelt brisant: Einerseits drohten die im Werk verarbeiteten Produkte auszuhärten und ganze Anlagenteile zu beschädigen. Andererseits waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach dem Schichtwechsel zwingend auf funktionierende Duschen angewiesen – wegen betriebsbedingter Kontaminationen. Die Feuerwehr verlegte rund 200 Meter Trinkwasserschläuche und speiste das Wasser direkt in das betriebsinterne Netz ein – unter strengen Hygieneauflagen. Währenddessen spülten Betriebsangehörige gefährdete Anlagenteile mit Brauchwasser frei. Nach rund fünf Stunden war der Einsatz beendet und die reguläre Wasserversorgung durch den Entstördienst wiederhergestellt.