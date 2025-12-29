Feuerwehr rückt an Weihnachten zu Bränden aus

Am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.) rückte die Feuerwehr zweimal wegen ausgelöster Rauchmelder aus. Auf der Steinkuhle war Essen angebrannt - eine Person kam zur Behandlung ins Krankenhaus. In Saarn war es falscher Alarm. Gestern Abend brannte eine Küche in der Eppinghofer Straße. Mehrere Bewohner mussten das Gebäude verlassen, vier wurden vom Rettungsdienst untersucht. Die Wohnung ist unbewohnbar. In Styrum brannte ein Anbau mit Kochstelle an einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen, heißt es von der Feuerwehr.