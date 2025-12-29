Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Feuerwehr rückt an Weihnachten zu Bränden aus
© Feuerwehr Mülheim
Teilen:

Feuerwehr rückt an Weihnachten zu Bränden aus

Die Mülheimer Feuerwehr hatte über die Weihnachtstage mehrere Brandeinsätze. Dabei wurden Bewohner evakuiert und eine Person ins Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht: Montag, 29.12.2025 03:51

Anzeige

Am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.) rückte die Feuerwehr zweimal wegen ausgelöster Rauchmelder aus. Auf der Steinkuhle war Essen angebrannt - eine Person kam zur Behandlung ins Krankenhaus. In Saarn war es falscher Alarm. Gestern Abend brannte eine Küche in der Eppinghofer Straße. Mehrere Bewohner mussten das Gebäude verlassen, vier wurden vom Rettungsdienst untersucht. Die Wohnung ist unbewohnbar. In Styrum brannte ein Anbau mit Kochstelle an einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen, heißt es von der Feuerwehr.

Anzeige
Anzeige
Anzeige