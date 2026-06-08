Feuerwehr Mülheim: Viele Einsätze am Samstagnachmittag
Am vergangenen Samstagnachmittag (6.6.) hatte die Feuerwehr Mülheim alle Hände voll zu tun. Innerhalb weniger Stunden kam es zu einigen Einsätzen. Erst lösten zwei Brandmeldeanlagen aus. Vorher wurde auch eine Rauchentwicklung gemeldet, die von der Feuerwehr kontrolliert wurde. Danach gab es einen Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem eine verletzte Person aus dem Auto befreit werden musste.
Veröffentlicht: Montag, 08.06.2026 07:30
Dann wurde die Feuerwehr zu einem Gefahrstoffaustritt an einem LKW alarmiert. Vor Ort stellte sich die Flüssigkeit als harmlos heraus, und das Leck am Schlauch eines Tanks konnte, geschlossen werden. Schlussendlich wurde die Feuerwehr dann noch zu einem Zimmerbrand gerufen, der aber auch schnell unter Kontrolle gebracht wurde. Die Freiwillige Feuerwehr aus Broich und aus Heißen unterstützte die Berufsfeuerwehr.