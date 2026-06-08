Feuerwehr Mülheim: Viele Einsätze am Samstagnachmittag

Am vergangenen Samstagnachmittag (6.6.) hatte die Feuerwehr Mülheim alle Hände voll zu tun. Innerhalb weniger Stunden kam es zu einigen Einsätzen. Erst lösten zwei Brandmeldeanlagen aus. Vorher wurde auch eine Rauchentwicklung gemeldet, die von der Feuerwehr kontrolliert wurde. Danach gab es einen Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem eine verletzte Person aus dem Auto befreit werden musste.