Feuerwehr Mülheim hat besonders viele Einsätze

Viele Menschen hatten wegen der hohen Temperaturen Kreislaufprobleme bekommen. Aufgrund der hohen Einsatzfrequenz wurden zwei weitere Rettungswagen der Feuerwehr sowie ein Krankentransportwagen der Johanniter-Unfall-Hilfe in Dienst genommen. Um den Brandschutz weiterhin sicherstellen zu können, hatten Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Broich und Heißen die Berufsfeuerwehr unterstützt. In der Nacht zu Sonntag hatte unter anderem auch eine Gewitterfront für mehrere Einsätze gesorgt. Die Feuerwehr musste 16 mal ausrücken und abgeknickte Bäume und Äste beseitigen.