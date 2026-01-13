Feuerwehr löscht Brand in Dümpten

Als die Feuerwehr eintraf, war deutlicher Rauch sichtbar und der Rauchwarnmelder der Wohnung hatte ausgelöst. Da der Bewohner nicht vor Ort war, verschaffte sich ein Trupp unter Atemschutz gewaltsam Zugang über den Balkon. Schnell stellte sich heraus, dass angebranntes Essen auf dem Herd die Ursache für den Rauch war. Das Kochgut wurde entfernt und der Brand gelöscht.





Um den Rauch zu beseitigen, setzte die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter ein. Während des Einsatzes musste die Karolinenstraße voll gesperrt werden. Glücklicherweise wurde in der Wohnung niemand angetroffen und es gab keine Verletzten.