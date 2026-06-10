Feuer auf der A2: Stundenlange Sperrung Richtung Oberhausen

Gegen 4 Uhr morgens stand die Zugmaschine eines Sattelzugs bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr Gelsenkirchen eintraf. Zwei Löschsträhle wurden eingesetzt, um das Feuer zu bekämpfen und zu verhindern, dass die Flammen auf den Auflieger übergreifen. Durch den Brand lief außerdem Diesel aus, der sich mit dem Löschwasser vermischte und die Fahrbahn großflächig verschmutzte – eine Spezialfirma musste das Gemisch abpumpen und die Straße reinigen. Die Polizei sperrte die A2 zunächst in beide Richtungen; Richtung Hannover konnte bald wieder geöffnet werden, Richtung Oberhausen blieb die Strecke erst in den Mittagsstunden wieder frei. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz gegen 6:30 Uhr, heißt es von der Feuerwehr Gelsenkirchen. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt, vermutlicher Grund für den Brand war ein technischer Defekt.