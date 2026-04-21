© Feuerwehr Mülheim
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Feuer auf Campingplatz
Die Feuerwehr Mülheim musste am Abend zum Campingplatz Entenfang ausrücken. Auf dem Platz war eine Wohneinheit in Flammen aufgegangen. Auch ein angrenzender Garten hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Veröffentlicht: Dienstag, 21.04.2026 04:51
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Anwohner hatten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte erste Löschversuche gestartet. Dabei atmeten mehrere Menschen Rauch ein. Der Rettungsdienst untersuchte insgesamt 15 Personen, ins Krankenhaus musste aber niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen, die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch Stunden. Zwei Bewohner konnten in der Nacht nicht zurück in ihre Unterkünfte und kamen bei Bekannten unter.
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