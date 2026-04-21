Feuer auf Campingplatz

Anwohner hatten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte erste Löschversuche gestartet. Dabei atmeten mehrere Menschen Rauch ein. Der Rettungsdienst untersuchte insgesamt 15 Personen, ins Krankenhaus musste aber niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen, die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch Stunden. Zwei Bewohner konnten in der Nacht nicht zurück in ihre Unterkünfte und kamen bei Bekannten unter.