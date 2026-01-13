Festnahmen nach schwerem Überfall in Rüttenscheid

Am frühen Samstagmorgen (10. Januar) erkannte ein Zeuge die mutmaßlichen Angreifer in Rüttenscheid und informierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, versuchten die drei Verdächtigen, sich im Christinenpark zu verstecken. Sie wurden festgenommen. Die Tatverdächtigen sind 17 bis 19 Jahre alt und wohnen in Essen.





Ein weiterer Tatverdächtiger, ebenfalls 18 Jahre alt und ebenfalls aus Essen, wurde aufgrund von Videoaufnahmen und seiner Vorgeschichte als Intensivtäter identifiziert und heute (13.1.) festgenommen. Die Ermittlungen laufen weiter, und die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Die Taten stehen im Zusammenhang mit einer schweren Körperverletzung, die möglicherweise dauerhafte Folgen für das Opfer haben wird.