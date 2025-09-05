Ferrari vornweg beim Auftakt in Monza: Hamilton top

Monza (dpa) - Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat den Trainingsauftakt zum Großen Preis von Italien im Formel-1-Ferrari auf Platz eins abgeschlossen. Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Monza verwies der 40 Jahre alte Brite seinen Teamkollegen Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Für die Tifosi auf den Rängen, die Scuderia und vor allem für den zuletzt in Zandvoort nach einem Fehler ausgeschiedenen Hamilton hätte es nicht besser laufen können.

Kann Ferrari die Top-Runden bestätigen?

Wegen eines Verstoßes beim Rennen in den Niederlanden wird der siebenmalige Champion allerdings nach der Qualifikation am Samstag (16.00 Uhr/Sky) um fünf Positionen nach hinten in der Startaufstellung für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) versetzt.

Vor einem Jahr hatte Leclerc das Heimrennen der Scuderia gewonnen. Inwiefern beide Piloten die schnellen Runden in der einstündigen Einheit zum Start in das aktuelle Grand-Prix-Wochenende bestätigen können, bleibt abzuwarten.

Dritter wurde Ex-Ferrari-Fahrer Carlos Sainz im Williams vor dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Der WM-Zweite Lando Norris kam im McLaren auf den sechsten Rang, der Deutsche Nico Hülkenberg im Sauber auf den 12.

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri, das nach seinem Sieg in den Niederlanden und dem Ausscheiden von Norris wegen eines Defekts 34 Punkte Vorsprung im WM-Klassement hat, fuhr nicht in der einstündigen Einheit. Anstelle des 24 Jahre alten Australiers durfte Nachwuchspilot Alex Dunne, ein 19 Jahre alter Ire, ans Steuer des zweiten McLaren.