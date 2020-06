Ferrari in Rennstimmung mit Frühaufsteher Leclerc

Maranello (dpa) - In den Straßen von Maranello dröhnte am frühen Morgen der Motor des neuen Formel-1-Ferraris. Am Steuer: Jungstar Charles Leclerc, nicht der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel.

© Chris Putnam (dpa)