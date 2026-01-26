Anzeige
Fernwärmeausbau: Straße im Dichterviertel gesperrt
© Ralf Rottmann/ Funke Foto Services (Symbolfoto)
Im Dichterviertel wird ab heute (26.1.) eine wichtige Straße gesperrt. Die Schillerstraße wird von der Heißener Straße kommend in Richtung Bruchstraße zur Einbahnstraße.

Veröffentlicht: Montag, 26.01.2026 04:23

Der Verkehr in der Gegenrichtung muss eine Umleitung fahren. Grund sind Bauarbeiten am Fernwärmenetz. Die Ruhrbahn leitet den NachtExpress NE9 um, und zwar zwischen den Haltestellen Aktienstraße und Heißener Straße. Die Sperrung gilt laut Ruhrbahn ab 10 Uhr und dauert voraussichtlich fünf Tage. Die medl baut seit letztem Sommer das Fernwärmenetz im Dichterviertel aus. Gleichzeitig werden auch Glasfaserkabel verlegt. Das Ende der Bauarbeiten wird voraussichtlich im August dieses Jahres sein.

