Fernwärmeausbau: Straße im Dichterviertel gesperrt

Der Verkehr in der Gegenrichtung muss eine Umleitung fahren. Grund sind Bauarbeiten am Fernwärmenetz. Die Ruhrbahn leitet den NachtExpress NE9 um, und zwar zwischen den Haltestellen Aktienstraße und Heißener Straße. Die Sperrung gilt laut Ruhrbahn ab 10 Uhr und dauert voraussichtlich fünf Tage. Die medl baut seit letztem Sommer das Fernwärmenetz im Dichterviertel aus. Gleichzeitig werden auch Glasfaserkabel verlegt. Das Ende der Bauarbeiten wird voraussichtlich im August dieses Jahres sein.