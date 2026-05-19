Ferienzirkus in Mülheim: Anmeldung ab 1. Juni

Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. In der dritten und vierten Woche der Sommerferien lernen je 100 Kinder sechs Tage lang unter professioneller Anleitung Zirkuskünste – von Jonglage bis hin zu waghalsigen Balanceakten. Am letzten Tag dürfen die Nachwuchs-Artisten dann in einer großen Gala-Vorstellung zeigen, was sie draufhaben – vor Eltern, Geschwistern und Großeltern. Die Anmeldung startet am 1. Juni um 19 Uhr über das Freizeitportal der Stadt Mülheim. Weil die Plätze erfahrungsgemäß schnell vergriffen sind, empfiehlt sich ein pünktlicher Start in die Buchung.