"Feierei in den Mai" - Die Party für zuhause am ersten Mai-Wochenende

Der Lieblingsclub ist weiterhin geschlossen, die Tanzfläche gähnend leer und der DJ muss im Homeoffice auflegen. Die Clubs können wir aktuell nicht öffnen – aber die Stimmung holen wir uns ins Radio: Freitag und Samstag (am 30. April und am 1. Mai) gibt es bei uns die „Feierei in den Mai“. Wir spielen euch die besten aktuellen Hits gemixt mit den besten Partyklassikern. Radio aufdrehen fürs etwas andere „Tanz in den Mai“-Feeling.

Und hier im Formular könnt ihr uns noch euren Lieblingspartyhit verraten, der am Wochenende nicht fehlen darf. „Feierei in den Mai“ – Freitagnachmittag ab 14 Uhr und den ganzen Samstag.