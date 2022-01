Fehlstart für St. Pauli - Darmstadt verpasst Rang eins

2. Liga

Düsseldorf (dpa) - Zweitliga-Herbstmeister FC St. Pauli hat in letzter Minute die erste Heimniederlage der Saison verhindert und damit die Tabellenführung behalten.

Etienne Amenyido rettete beim überraschenden 2:2 (1:1) gegen Abstiegskandidat Erzgebirge Aue den Kiez-Kickern in der Nachspielzeit das Remis. Zuvor hatten Ben Zolinski und Nikola Trujic die Sachsen zweimal in Führung gebracht.

Jakov Medic erzielte den ersten Treffer für die Hamburger. «Wir haben nicht so gespielt wie wir uns das vorgestellt haben. Damit sind wir nicht zufrieden», sagte St. Paulis Kapitän Philipp Ziereis.

Darmstadt spielt auch Unentschieden

Trotzdem bleiben die Hamburger an der Spitze, weil Verfolger Darmstadt 98 am Abend daheim nicht über ein 2:2 (0:1) über den Karlsruher SC hinauskam. Mit einem Sieg wären die Hessen auf Rang eins geklettert. Darmstadts Klaus Gjasula unterlief erst ein Eigentor (22.), dann sorgten er (48.) und Fabian Holland (51.) per Doppelschlag für die Führung. Fabian Schleusener (71.) glich für den KSC wieder aus, dem danach ein dritter Treffer wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt wurde.

Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen setzte seine Erfolgsserie fort und schob sich mit dem 3:0 (0:0) über Fortuna Düsseldorf auf Platz drei. Niclas Füllkrug (2) und Marvin Ducksch trafen für die Gastgeber zum vierten Sieg nacheinander.

Die beste Auswärtsmannschaft der Liga bleibt der SC Paderborn, der nach fünf sieglosen Spielen in Serie mit dem 2:1 (2:0)-Erfolg beim 1. FC Nürnberg einen großen Sprung nach vorn machen konnte. Die Treffer zum sechsten Auswärtssieg im neunten Spiel erzielten Sven Michel und Felix Platte. Für Nürnberg reichte es nur noch zum Anschlusstreffer durch Mats Möller Daehli.

Dresden holt einen Punkt gegen den HSV

Der Hamburger SV hingegen, der auf Rang vier hinter Werder rutschte, verschenkte beim 1:1 bei Dynamo Dresden wieder zwei Punkte und bestätigte seinen Ruf als Remiskönig der 2. Liga. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter spielte zum zehnten Mal im 19. Spiel unentschieden.

«Wir haben einfach zu wenig auf den Platz gebracht von dem, was wir uns vorgenommen hatten», sagte der HSV-Coach. «Grundsätzlich hatten wir zu wenig Ballbesitz. Das war von meiner ganzen Mannschaft zu wenig», sagte Walter, der mit seinem Team am Dienstag im DFB-Pokal beim 1. FC Köln gefordert ist.

Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf konnte Hannover 96 verbuchen. Die Niedersachsen gewannen das Duell der Tabellennachbarn beim FC Hansa Rostock durch einen Treffer von Linton Maina mit 1:0 und schafften damit den dritten Sieg im vierten Spiel unter Trainer Christoph Dabrowski.

© dpa-infocom, dpa:220115-99-720813/5

Werder Bremen startete mit einem souveränen Heimsieg gegen Düsseldorf ins neue Jahr. Foto: Carmen Jaspersen/dpa © Carmen Jaspersen (dpa) Werder Bremen startete mit einem souveränen Heimsieg gegen Düsseldorf ins neue Jahr. Foto: Carmen Jaspersen/dpa © Carmen Jaspersen (dpa)

Spitzenreiter FC St. Pauli rettete gegen Aue zumindest einen Punkt. Foto: Marcus Brandt/dpa © Marcus Brandt (dpa) Spitzenreiter FC St. Pauli rettete gegen Aue zumindest einen Punkt. Foto: Marcus Brandt/dpa © Marcus Brandt (dpa)