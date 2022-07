FDP setzt auf rechtliche Gleichstellung lesbischer Mütter

Bundesjustiziminister Buschmann will Regeln schaffen, damit Kinder von Geburt an eine rechtssichere Beziehung zu beiden Elternteilen haben. Noch in diesem Jahr soll es ein Gesetzentwurf geben.

© Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa