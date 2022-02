FC Bayern beginnt bei RB Salzburg mit Tolisso

Salzburg (dpa) - Trainer Julian Nagelsmann setzt beim FC Bayern München im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Abend in Salzburg wieder auf eine Dreierkette in der Abwehr und Corentin Tolisso im defensiven Mittelfeld.

© Sven Hoppe (dpa)