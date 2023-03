FC Bayern trifft auf Guardiolas Manchester City

Nyon (dpa) - Für den FC Bayern München gibt es im Viertelfinale der Champions League ein Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Pep Guardiola. Dessen Team Manchester City wurde dem deutschen Meister bei der Auslosung in Nyon am Sitz der UEFA als Gegner zugelost.

Die Bayern sind der letzte verbliebene Bundesligist in der Königsklasse. Im Achtelfinale waren Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gescheitert.

Man City ist derzeit hinter dem FC Arsenal Zweiter der englischen Premier League. Im Achtelfinale hatten sich Guardiolas Schützlinge auch dank einer Fünf-Tore-Gala von Stürmerstar Erling Haaland gegen Leipzig durchgesetzt. «Das ist die Paarung, die in diesem Viertelfinale die beste ist. Ich spiele gerne gegen die Guten. Da sind unsere Jungs immer konzentriert», sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und bezeichnete City als den stärksten Gegner. «Das ist wieder ein kleines Finale für uns», sagte Salihamidzic.

Nagelsmann: Titel hätte «extrem hohe» Wertigkeit

Trainer Julian Nagelsmann gewinnt dem schweren Weg seines Clubs mit Manchester City als Viertelfinal-Aufgabe viel Positives ab. «Ich finde es sehr gut, denn wenn du den Titel am Ende gewinnst, tritt nicht ein, dass irgendjemand sagt, wir hatten Losglück», sagte der Coach. «Generell wäre es ein Triumph, der eine extrem hohe Wertigkeit hätte, Zeichen von großartiger Mentalität und großer Qualität.»

Die Münchner hatten in der ersten K.o.-Runde mit zwei Siegen das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain um Lionel Messi und Kylian Mbappé ausgeschaltet. Schon in der Gruppenphase hatte das Team von Trainer Julian Nagelsmann alle sechs Partien gewonnen und ist ein Topfavorit auf den Titelgewinn.

«Ich wüsste keine Mannschaft, die «Juhu» schreit, wenn sie auf den FC Bayern trifft», hatte Bayern-Kapitän Thomas Müller zuletzt selbstbewusst gesagt. In der Vorsaison waren die Bayern im Viertelfinale allerdings überraschend am FC Villarreal gescheitert.

Kahn zeigt sich entschlossen

Bayern-Chef Oliver Kahn hat sich selbstbewusst zur Kraftprobe mit dem heißen Titelkandidaten im Champions-League-Viertelfinale geäußert. «Manchester City ist eine absolute Top-Mannschaft, aber wir sind der FC Bayern München. Wir müssen und wir werden für diesen großen Gegner bereit sein», sagte Kahn nach der Auslosung in einer vom deutschen Fußball-Meister verbreiteten Reaktion.

Zudem freute er sich auf bekannte Gesichter: «Es wird ein Wiedersehen mit Pep Guardiola, mit Erling Haaland, mit guten Bekannten aus der Bundesliga. Wer die Champions League gewinnen will, muss die Besten schlagen. Das ist die Herausforderung - und der stellen wir uns gerne.»

Die Viertelfinal-Hinspiele werden am 11. und 12. April ausgetragen. Die Rückspiele sind für die Woche darauf angesetzt. Die Bayern spielen zunächst auswärts und haben in der entscheidenden Partie Heimrecht.

Im möglichen Halbfinale wäre der Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Real Madrid und dem FC Chelsea der Gegner des FC Bayern. In den weiteren Viertelfinals treffen Benfica Lissabon und Inter Mailand sowie AC Mailand und SSC Neapel aufeinander. Das Endspiel findet am 10. Juni in Istanbul statt.