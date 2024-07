FC Bayern startet mit Mini-Kader in die Vorbereitung

München (dpa) - Der FC Bayern München ist mit Leon Goretzka und Serge Gnabry in die Saison-Vorbereitung gestartet. Am Tag nach der großen EM-Enttäuschung für Teamkollege Harry Kane absolvierten eine Reihe von Stars des deutschen Fußball-Rekordmeisters in München die obligatorischen Untersuchungen. Das erste Training unter dem neuen Coach Vincent Kompany steht für den Mini-Kader ohne Nationalspieler am Mittwoch (15.30 Uhr) am Vereinsgelände an der Säbener Straße an.

Goretzka und Gnabry, die die Heim-EM mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verpasst hatten, fuhren wie die Teamkollegen mit ihren Dienstwagen am Krankenhaus Barmherzige Brüder in die Tiefgarage. Die beiden gelten in diesem Transfersommer als mögliche Verkaufskandidaten. Auch über die Zukunft einiger Teamkollegen - allen voran über die des niederländischen Verteidigers Matthijs de Ligt - wird spekuliert.

Stanisic wieder zurück

Wieder zurück in München ist Josip Stanisic. Der Verteidiger war an Bayer Leverkusen ausgeliehen und fuhr als Doublesieger guter Laune am Krankenhaus vor. Der 24-Jährige hatte zuletzt seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 verlängert.

Bislang haben die Münchner Innenverteidiger Hiroki Ito (VfB Stuttgart), Mittelfeldspieler João Palhinha (FC Fulham) und Flügelspieler Michael Olise (Crystal Palace) verpflichtet. Über weitere Zugänge wie etwa über die des Leverkuseners Jonathan Tah oder den letztjährigen Leipziger Xavi Simons (Paris Saint-Germain) wird spekuliert.

Kane nach Final-Frust in den Urlaub

Die Nationalspieler, die bei der EM oder wie der Kanadier Alphonso Davies bei der Copa América im Einsatz waren, steigen erst später in die Vorbereitung ein. Alle haben nach ihren Nationalmannschaftsauftritten Urlaub und sollen erst zur Südkorea-Reise vom 31. Juli bis 5. August wieder dabei sein. Möglicherweise hat Kane nach der frustrierenden Final-Niederlage am Sonntagabend mit England gegen Spanien noch ein paar Tage mehr Zeit zum Durchschnaufen.

Nach den Anfangstagen in München reist das Team vom 22. bis 24. Juli zu einem dreitägigen Trainingslager an den Tegernsee, wo ein erstes Testspiel gegen den unterklassigen FC Rottach-Egern ansteht. Am 28. Juli folgt ein Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Düren. Den Pflichtspielauftakt bestreiten die Bayern am 16. August im DFB-Pokal auswärts bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm.