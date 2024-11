FC Bayern mit Neuer gegen Augsburg

München (dpa) - Manuel Neuer steht im Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Augsburg im Münchner Tor. Der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters hatte im Vorfeld mit Rippen-Probleme zu kämpfen, wurde aber rechtzeitig fit. Im Vergleich zum 1:0-Sieg beim FC St. Pauli vor der Länderspielpause wechselt Trainer Vincent Kompany die Startelf nur auf einer Position. Michael Olise beginnt für Leroy Sané.

Im Mittelfeld setzt Kompany nach den Ausfällen von Aleksandar Pavlovic und dem neu verletzten João Palhinha erneut auf Leon Goretzka. Zurück im Bayern-Kader ist Außenverteidiger Sacha Boey. Der Franzose ist erstmals nach einem Meniskusriss Ende September wieder dabei.

Neuer musste Training abbrechen

Neuer hatte am Mittwoch das Training abbrechen müssen. Er habe «ein Stechen im Rippenbereich» gehabt, berichtete Kompany vor dem Spiel. Die «Bild» hatte am Freitag berichtet, dass Neuer am späten Vormittag einen Belastungstest bestanden hatte. Beim Anschwitzen mit den Mannschaftskollegen soll Neuer keine Rippen-Probleme mehr gehabt haben.

Peretz erst einmal im Einsatz

Auf der Bank sitzt Daniel Peretz als Ersatztorhüter. Der 24-Jährige kam in der Bundesliga erst einmal zum Einsatz. Mitte Mai wurde er beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg am 33. Spieltag vom damaligen Trainer Thomas Tuchel in der 74. Minute für Neuer eingewechselt. Dazu spielte Peretz bislang einmal im DFB-Pokal. Neuers erster Ersatzmann, Sven Ulreich (36), steht nach Bayern-Angaben «aus persönlichen Gründen bis auf weiteres» nicht zur Verfügung.

Eine Änderung beim FC Augsburg

Im Vergleich zum 0:0 gegen die TSG Hoffenheim gibt es beim FCA im Zentrum eine Änderung: Für Kristijan Jakic, der sich in der Nations League mit Kroatien eine Knieprellung zuzog und nicht rechtzeitig fit wurde, rückt Elvis Rexhbecaj in die Startelf. Dieser musste zuletzt wegen einer Gelbsperre zuschauen. Ruben Vargas ist nach überstandener Bänderverletzung im Sprunggelenk wieder im Kader.