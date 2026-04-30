Fast 2 Millionen Euro für Sportvereine

Das Geld stammt aus einem 200-Millionen-Programm, mit dem NRW Sportstätten in Vereinsbesitz modernisieren will, so die Landesregierung. Was damit gemacht wird, entscheiden die Vereine selbst – über ihren Stadtsportbund. Denkbar sind zum Beispiel neue Duschen und Umkleiden, ein frischer Hallenboden oder modernere Außenanlagen. Noch in der kommenden Woche soll offiziell erklärt werden, wie die Förderung genau beantragt werden kann. Das 200-Millionen-Programm ist nur ein Teil eines noch größeren Pakets: Insgesamt will das Land rund eine Milliarde Euro in den Sport investieren – auch Schwimmbäder und kommunale Sportstätten sollen davon profitieren, heißt es aus Düsseldorf.