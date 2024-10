Fans feiern «Legenden» Neuer, Müller, Kroos und Gündogan

München (dpa) - Schon vor dem Anpfiff des Nations-League-Spiels gegen die Niederlande wurde es in der Münchner Fußball-Arena laut. Bei der Verabschiedung von Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gündogan und dem nicht anwesenden Toni Kroos wurde es emotional, unten auf dem Rasen und unter den über 70.000 Zuschauern, die sich applaudierend erhoben.

Das Weltmeister-Trio Neuer (38), Müller (35) und Kroos (34) sowie Ex-Kapitän Gündogan (33) war nach der Heim-EM im Sommer aus der Nationalmannschaft zurückgetreten - nach zusammen 451 Länderspielen. Vorgenommen wurde die Ehrung von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler. Neuer, Müller und Gündogan schauten gebannt hoch auf die Videowände, über die Bilder aus ihrer DFB-Zeit flimmerten. In der Fankurve waren vier Köpfe der «Legenden» in Großformat zu sehen, eingerahmt von einem «Danke für alles Jungs».

Müller: «Es war eine tolle Geschichte»

«Natürlich war es eine tolle Geschichte. Die Zeit verging wahnsinnig schnell», sagte Müller im ZDF auf 14 Jahre im DFB-Team und «die Weltkarrieren», welche die Verabschiedeten erreicht hätten. Er werde aber nicht sentimental. «Die Next Generation steht schon vor der Tür!» Nach dem Spiel sollten die Legenden im Stadion noch mit dem aktuellen Team zu einer Feier zusammenkommen.

Während Kroos nach dem Gewinn der Champions League mit Real Madrid seine Profi-Karriere im Sommer komplett beendete, spielen Deutschlands Rekordtorwart Neuer und Angreifer Müller weiter für den FC Bayern München in der Bundesliga. Gündogan ist nach seiner Rückkehr vom FC Barcelona zu Manchester City noch in England aktiv.

Kroos fehlte in der Allianz Arena, weil er parallel Termine mit seiner Nachwuchs-Akademie in Madrid wahrnahm. Bundestrainer Julian Nagelsmann nannte das «schade, aber das ändert an seinem Status als einer der größten deutschen Spieler nichts». Kroos sei «Gott sei Dank» für das EM-Heimturnier noch einmal in die Nationalmannschaft zurückgekommen.

Die vier DFB-Größen haben das Nationalteam über viele Jahre fußballerisch und auch als Persönlichkeiten geprägt. Neuer debütierte im DFB-Team 2009, Müller und Kroos kurz vor der WM 2010 in Südafrika. Gündogan bestritt 2011 sein erstes Länderspiel.

Während des Aufwärmens der deutschen und holländischen Spieler wurden bereits fünf langjährige Mitglieder des Betreuerstabes vom DFB offiziell verabschiedet. Darunter Teampsychologe Hans-Dieter Hermann und Physiotherapeut Wolfgang Bunz, der bei den Länderspielen oftmals mit dem Mannschaftsarzt zu verletzten Spielern zur Behandlung auf den Rasen eilte.