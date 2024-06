Familientag beim DFB-Team - Warten auf nächsten Gegner

Herzogenaurach (dpa) - Spaß am Pool, statt Training: Das Warten auf den Achtelfinal-Gegner erleichterte Julian Nagelsmann seinen Spieler mit einem kurzen Sommerurlaubsfeeling. Bei herrlichem Sonnenschein durften die Fußball-Nationalspieler nach dem EM-Gruppensieg den Tag mit ihren Familien im Teamquartier in Herzogenaurach verbringen.

Für besonders Fleißige wurde aber auch ein freiwilliges Athletiktraining angeboten, teilte der DFB mit.

Bis zum Abend müssen die Familien wieder abreisen. Dann geht der Fokus auf das erste K.o.-Duell. Auf dem riesigen Bildschirm im Trainingsquartier können Kapitän Ilkay Gündogan und seine Kollegen ab 21.00 Uhr die letzten Spiele der Gruppe C zwischen England und Slowenien sowie Dänemark und Serbien verfolgen. Noch können alle diese vier Teams auf Platz zwei landen und somit zum deutschen Achtelfinal-Gegner am Samstag (21.00 Uhr) in Dortmund werden.