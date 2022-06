Familienfest in Styrum

Mülheims größtes Stadtteilfest ist zurück. Am Sonntag steht in Styrum das große Familienfest an. Über 50 Vereine und Einrichtungen sind dabei und feiern von 12 bis 18 Uhr am Aquarius Wassermuseum und rund ums Schloss Styrum.

© Martin Moeller/ FUNKE Foto Services