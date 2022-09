Falsche Wasserwerker machen Beute in Essen und Mülheim - Polizei warnt vor Trickdieben

45239 E.-Werden/45475 MH.-Dümpten: In den vergangenen Tagen bestahlen falsche Wasserwerker zwei Seniorinnen in Mülheim und Essen. Am Mittwoch (7. September) gegen 15 Uhr klingelten zwei Unbekannte an der Tür einer 85-Jährigen im Hustadtweg in Mülheim und stellten sich ihr gegenüber als Wasserwerker vor. Sie gaben vor, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen und drehten dafür mehrere Wasserhähne in der Wohnung auf. Dann baten sie die Seniorin, im Badezimmer bei der angeblichen Überprüfung der Leitungen zu helfen. Während die 85-Jährige im Badezimmer stand, bemerkte sie, dass einer der Täter aus ihrem Schlafzimmer gelaufen kam. Als die Seniorin nun misstrauisch wurde und sagte, dass sie jemanden anrufen wolle, verließen die Unbekannten die Wohnung. Danach stellte die Seniorin fest, dass aus dem Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke entwendet wurden. Beide Unbekannte trugen bei der Tat einen sogenannten Blaumann, sind etwa 1,60 Meter groß, haben dunkle Haare und sprachen Deutsch ohne Akzent. Einer ist etwa 20 Jahre alt, der andere ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und hat einen schielenden Blick. Am Tag darauf geschah eine ähnliche Tat in Essen. Ebenfalls klingelten zwei Unbekannte gegen 14.45 Uhr an der Tür einer 75-Jährigen an der Velberter Straße und gaben vor, die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu müssen. Zusammen mit der Seniorin gingen die Täter ins Badezimmer und hantierten dort an einem Wasserhahn. Einer der Männer verließ unter einem Vorwand das Bad. Gegen 15.05 Uhr verließen die Täter die Wohnung der 75-Jährigen. Anschließend bemerkte die Seniorin, dass aus ihrem Schlafzimmer Schmuck gestohlen wurde. Der erste falsche Wasserwerker ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß, hat kurze dunkle Haare und soll südländisch aussehen. Auch er trug bei der Tat einen sogenannten Blaumann. Der zweite Tatverdächtige ist ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt, hat dunkle glatte Haare und soll klein sein und einen stämmigen Körperbau haben. Auch er soll südländisch ausgesehen haben. Bei der Tat trug er ein dunkles T-Shirt mit einem orangefarbenen Emblem auf der Vorderseite und eine Handwerkerhose. Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 zu melden. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Trickdieben, die sich als Handwerker ausgeben und Einlass in die Wohnung verlangen. Die Täter gehen oft sehr erfinderisch vor und verwickeln ihre Opfer in Gespräche, bis diese schließlich nachgeben. Geben Sie diesem Druck nicht nach und lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung! Lassen Sie sich im Zweifel Ausweise zeigen und halten Sie gegebenenfalls Rücksprache mit den angeblichen Auftraggebern. Nutzen Sie dafür nur Telefonnummern, die Sie selbst recherchiert haben. Geben Sie nie persönlichen Daten oder Informationen über Geld, Wertgegenstände oder Kontodaten an Fremde weiter! Seien Sie misstrauisch, auch wenn jemand behauptet, im Auftrag des Vermieters oder eines Familienmitglieds gekommen zu sein. Melden Sie verdächtige Vorkommnisse der Polizei./bw

