Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorinnen

Gegen 13:20 Uhr klingelten ein Mann und eine Frau bei einer 74-Jährigen an der Kaiserstraße in Mülheim. Sie behaupteten, wegen einer Baustelle den Wasserdruck prüfen zu müssen. Während die Frau die Seniorin ins Bad führte, stahl der Mann Schmuck. Gegen 14:40 Uhr passierte das Gleiche in Kettwig bei einer 83-Jährigen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Der männliche Täter ist etwa 1,65 Meter groß und schwarz gekleidet. Die Frau ist 1,60 Meter groß, schlank und trug eine blaue Hose mit schwarzer Jacke, so die Polizei.