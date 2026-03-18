Falsche Polizisten erbeuten Gold in Millionenhöhe

In Essen haben Trickbetrüger Goldbarren im Millionenwert gestohlen. Opfer ist ein 78-jähriger Mann. Passiert ist das Ganze zwischen Anfang Januar und Mitte Februar. Die Polizei schätzt die Beute im unteren siebenstelligen Bereich. Die Täter riefen den Senior an und gaben sich als Beamte des Landeskriminalamts aus. Sie redeten dem Mann ein, sein Geld auf der Bank sei nicht sicher. Der Essener kaufte daraufhin dreimal Goldbarren und übergab sie an der Haustür einem Unbekannten. Jetzt sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Abholer. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und trug bei der Tat eine dunkle Kappe. Die Polizei weist darauf hin, dass sie oder andere Behörden niemals Geld oder Wertgegenstände fordern.