Falsche Ableser klingeln an Mülheimer Wohnungen

Der Trick ist einfach: Jemand klingelt, behauptet, den Heizzähler ablesen zu müssen – und will rein. Doch laut SWB ist das gar nicht nötig, denn die Geräte in den SWB-Wohnungen werden aus der Ferne ausgelesen. Wer trotzdem vor der Tür steht und unangemeldet ablesen will, ist kein echter Techniker. Wird ausnahmsweise doch ein Besuch nötig, zum Beispiel um ein Gerät zu tauschen, werden Mieter laut SWB vorher schriftlich informiert. Bei unangekündigten Besuchern gilt daher: Tür zu lassen und im Zweifel direkt bei der SWB nachfragen.