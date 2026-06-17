Fahrradsternfahrt: Aus dem Ruhrgebiet nach Duisburg

Zubringerrouten aus allen Himmelsrichtungen führen bis 13:45 Uhr zum Ludgeriplatz nahe dem Duisburger Hauptbahnhof. Wer aus der eigenen Region keine organisierte Route findet, darf laut Veranstaltern einfach selbst eine auf die Beine stellen. Um 14:00 Uhr startet die Hauptroute: rund 20 Kilometer durch Duisburg – teils auf Straßen, sonst nur für Autos freigegeben. Für Familien mit Kindern gibt es eine eigene Strecke, die Sternchenfahrt, mit Start um 15:00 Uhr am selben Platz; am Ende fahren beide Gruppen gemeinsam ins Ziel. Die Organisatoren wollen mit der Aktion für bessere Radwege und stärkere Verbindungen zwischen den Städten im Revier werben.