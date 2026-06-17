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Fahrradsternfahrt: Aus dem Ruhrgebiet nach Duisburg
© Julia Tillmann/FUNKE Foto Services
Fahrradfahrer
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Fahrradsternfahrt: Aus dem Ruhrgebiet nach Duisburg

Am 4. Juli treffen sich Radfahrende aus dem gesamten Ruhrgebiet und vom Niederrhein in Duisburg. ADFC, VCD und VeloCityRuhr rufen gemeinsam zur Fahrradsternfahrt.Ruhr 2026 auf.

Veröffentlicht: Mittwoch, 17.06.2026 10:33

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Zubringerrouten aus allen Himmelsrichtungen führen bis 13:45 Uhr zum Ludgeriplatz nahe dem Duisburger Hauptbahnhof. Wer aus der eigenen Region keine organisierte Route findet, darf laut Veranstaltern einfach selbst eine auf die Beine stellen. Um 14:00 Uhr startet die Hauptroute: rund 20 Kilometer durch Duisburg – teils auf Straßen, sonst nur für Autos freigegeben. Für Familien mit Kindern gibt es eine eigene Strecke, die Sternchenfahrt, mit Start um 15:00 Uhr am selben Platz; am Ende fahren beide Gruppen gemeinsam ins Ziel. Die Organisatoren wollen mit der Aktion für bessere Radwege und stärkere Verbindungen zwischen den Städten im Revier werben.

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