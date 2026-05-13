Fahrradfrühling in Mülheim abgesagt

Betroffen sind auch das 72. Volksradfahren und mehrere Programmpunkte für Familien. Nach Angaben der Veranstalter wären die Wiesen im Park zu matschig und die Wege zu rutschig gewesen. Schon vor der Absage waren die Hüpfburg und das Laufradrennen für Kinder aus dem Programm genommen worden. Für Besucher bedeutet das: In der MüGa gibt es an Christi Himmelfahrt kein Fahrrad-Event. Das nächste größere Fest im Park ist jetzt das Pfingst-Spektakulum vom 23. bis 25. Mai.