Fahrrad-Symbole sollen Kreisverkehr sicherer machen

Seit 2022 gab es dort fünf Unfälle zwischen Autos und Radfahrern. Meist übersahen Autofahrer die Radler beim Einfahren in den Kreisel oder schnitten sie beim Rausfahren. Die Unfallkommission hat deshalb eine Piktogrammkette markiert, der die Radfahrer folgen sollen. Das bedeutet: Radler sollen mittig auf der Fahrbahn fahren, damit sie weder überholen noch überholt werden können. Die Stadt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, in Kreisverkehren besonders rücksichtsvoll zu fahren und nicht zu überholen.