Fahrrad-Check beim ADAC: Kostenlos und ohne Anmeldung

Experten schauen dabei auf Bremsen, Beleuchtung, Gangschaltung und bei E-Bikes auch auf den Motor – anhand einer festen Checkliste, so der ADAC. Kleinere Mängel werden direkt vor Ort behoben, bei größeren Problemen gibt es einen Hinweis für die Werkstatt. Das Angebot ist kostenlos – und zwar für alle, nicht nur für ADAC-Mitglieder. Eine Anmeldung ist nicht nötig, einfach vorbeikommen reicht. Laut ADAC sind bei solchen Checks immer wieder Räder dabei, die nicht verkehrssicher sind – oft sind es vermeintliche Kleinigkeiten wie defekte Bremsen oder kaputtes Licht, die im Straßenverkehr gefährlich werden können.