Fahrer versucht Kontrolle zu entkommen: Festnahme in Mülheim

Trotz Anhaltezeichen flüchtete der Fahrer in seinem blauen VW Golf und hielt erst an einer roten Ampel auf der Dümptener Straße an, wo er versuchte, zu Fuß zu fliehen. Polizeibeamte konnten ihn jedoch festhalten. Der Mann wehrte sich gegen die Festnahme, selbst nachdem ihm Handfesseln angelegt wurden. Sein 27-jähriger Beifahrer versuchte ebenfalls zu fliehen, wurde jedoch schnell entlassen. Der Fahrer hingegen musste zur Wache, um eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Drogenkonsum abzugeben. Zudem stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und bereits mehrfach auf diese Weise aufgefallen war.