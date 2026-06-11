Fahrer versucht Kontrolle zu entkommen: Festnahme in Mülheim
Am Mittwoch (10.06.) hat ein 28-Jähriger in Styrum versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen – und leistete dabei Widerstand. Die Polizei hatte gegen 12:50 Uhr ein Fahrzeug bemerkt, das mit überhöhter Geschwindigkeit von der Marienstraße in die Neustadtstraße abbog.
Veröffentlicht: Donnerstag, 11.06.2026 09:15
Trotz Anhaltezeichen flüchtete der Fahrer in seinem blauen VW Golf und hielt erst an einer roten Ampel auf der Dümptener Straße an, wo er versuchte, zu Fuß zu fliehen. Polizeibeamte konnten ihn jedoch festhalten. Der Mann wehrte sich gegen die Festnahme, selbst nachdem ihm Handfesseln angelegt wurden. Sein 27-jähriger Beifahrer versuchte ebenfalls zu fliehen, wurde jedoch schnell entlassen. Der Fahrer hingegen musste zur Wache, um eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Drogenkonsum abzugeben. Zudem stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und bereits mehrfach auf diese Weise aufgefallen war.