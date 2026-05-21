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ExtraSchicht: Drei Mülheimer Orte öffnen nachts ihre Türen
© PR-Foto Köhring
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ExtraSchicht: Drei Mülheimer Orte öffnen nachts ihre Türen

Am 27. Juni verwandelt sich das Ruhrgebiet wieder in eine riesige Bühne unter freiem Himmel – bei der Nacht der Industriekultur ExtraSchicht. Auch Mülheim ist mit drei Spielorten dabei.

Veröffentlicht: Donnerstag, 21.05.2026 14:00

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Die Stadthalle öffnet für Führungen und Musik – und lässt die Nacht mit einer Kopfhörer-Party ausklingen. Das Theater an der Ruhr nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise hinter die Kulissen, ergänzt durch Lichtinstallationen im Park. Und die Wolfsburg im Stadtwald bietet einen ruhigen Gegenpol mit Musik und künstlerischen Impulsen. Insgesamt sind an diesem Abend 40 Orte in 18 Städten geöffnet – von Feuer- und Pyro-Shows bis zu Comedy, Lichtkunst und Akrobatik. Der Ticketvorverkauf startet heute (21.05.): Karten kosten 22 Euro, ermäßigt 17 Euro. Über 150 kostenlose Shuttlebusse verbinden die Standorte, dazu gibt es freie Fahrt im gesamten VRR-Netz. Alle Infos und Tickets unter extraschicht.de.

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