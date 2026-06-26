ExtraSchicht 2026: Das Ruhrgebiet wird zur Bühne

Werkshallen, Parks und alte Fabrikgebäude verwandeln sich in Bühnen für Musik, Licht und Kultur. Tickets kosten 22 Euro, ermäßigt 17 Euro — wer eine RUHR.TOPCARD besitzt, zahlt nur 11 Euro. Über 150 Shuttlebusse verbinden alle Spielorte im 15- bis 30-Minuten-Takt von 18 Uhr bis 2 Uhr nachts. Das Ticket gilt gleichzeitig als Fahrkarte im VRR-Netz — sogar noch bis 7 Uhr am nächsten Morgen. Wer spontan entscheiden möchte: Die ExtraSchicht-App zeigt per Live-Ampel, wo gerade viel oder wenig los ist. Alle Infos und Spielorte gibt es unter www.extraschicht.de.