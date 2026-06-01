Explosion vor Mülheimer Wohnhaus - Ermittlungen dauern an

In der Nacht zu Samstag gegen 2 Uhr war vor dem Eingang eines Wohnhauses in der Kappenstraße ein Sprengsatz hochgegangen. Alle Bewohner blieben unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden. Durch die Druckwelle wurde die Haustür aus den Angeln gerissen und eine dahinterliegende Wohnungstür beschädigt. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar. Bei der Fahndung nach dem Täter bzw. den Tätern war in der Nacht zu Samstag auch ein Hubschrauber im Einsatz.





UPDATE 01.06.2026 16 Uhr

Nach ersten Zeugenaussagen entfernte sich unmittelbar nach der Tat eine unbekannte maskierte männliche Person zu Fuß vom Tatort. Es wird wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kappenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden.