Experten "entschärfen" elektrische Zahnbürste im Koffer

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte das Entschärfungsteam der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof: In der Nacht haben Bahnmitarbeiter einen verlassenen Koffer entdeckt, aus dem merkwürdige Geräusche kamen. Die Polizei rückte daraufhin mit dem Entschärfungsspezialisten an und sperrte den Bereich ab. Nach einer Röntgenuntersuchung gab es dann aber Entwarnung. Laut Bundespolizei kam die Vibration im Koffer schlicht von einer elektrischen Zahnbürste. Die Besitzerin konnte durch Papiere im Gepäck ermittelt werden. Die Polizei warnt nochmal davor, Koffer einfach stehen zu lassen. Im schlimmsten Fall müsst ihr den teuren Einsatz nämlich selbst bezahlen.