Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Experten "entschärfen" elektrische Zahnbürste im Koffer
© Ingo Otto / FUNKE Foto Services (Symbolfoto)
Teilen:

Experten "entschärfen" elektrische Zahnbürste im Koffer

Ein herrenloser Koffer mit verdächtigen Geräuschen hat am Dortmunder Hauptbahnhof für einen Einsatz des Entschärfungsdienstes gesorgt. Der Grund für den Alarm war am Ende völlig harmlos.

Veröffentlicht: Donnerstag, 19.03.2026 12:40

Anzeige

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte das Entschärfungsteam der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof: In der Nacht haben Bahnmitarbeiter einen verlassenen Koffer entdeckt, aus dem merkwürdige Geräusche kamen. Die Polizei rückte daraufhin mit dem Entschärfungsspezialisten an und sperrte den Bereich ab. Nach einer Röntgenuntersuchung gab es dann aber Entwarnung. Laut Bundespolizei kam die Vibration im Koffer schlicht von einer elektrischen Zahnbürste. Die Besitzerin konnte durch Papiere im Gepäck ermittelt werden. Die Polizei warnt nochmal davor, Koffer einfach stehen zu lassen. Im schlimmsten Fall müsst ihr den teuren Einsatz nämlich selbst bezahlen.

Anzeige
Anzeige
Anzeige