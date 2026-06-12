Evangelische Kirche Mülheim: Ladenkirche soll schließen

Die Mitgliederzahlen sinken: Hatte die evangelische Kirche in Mülheim 2016 noch rund 48.000 Mitglieder, sind es heute nur noch rund 35.000 – mit entsprechenden Folgen für die Finanzen. Zu den geplanten Sparmaßnahmen gehört unter anderem die Schließung der Evangelischen Ladenkirche sowie Einsparungen im Flüchtlingsreferat. Auch eine halbe Seelsorge-Stelle im Marienhospital soll nicht mehr nachbesetzt werden. Parallel diskutiert die Versammlung einen Zukunftsprozess unter dem Motto „Altes hinterfragen, Neues wagen" – mit sogenannten „Wirkstätten", in denen neue Wege erprobt werden sollen, um auch kirchenferne Menschen anzusprechen. Die Tagung beginnt am Freitag um 17 Uhr mit einem Gottesdienst im Evangelischen Krankenhaus, Wertgasse 30. Die eigentliche Sitzung startet um 19:15 Uhr im Haus der Evangelischen Kirche am Altenhof, Althofstraße 9 – die Öffentlichkeit ist zugelassen.