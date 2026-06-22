Evangelische Kirche lädt zur ersten Pop-up-Hochzeit ein

Paare können zwischen fünf Orten wählen: der Petrikirche selbst, dem Café "Das Kaff", direkt am Ruhrufer, der Krankenhaus-Kapelle oder auf dem Altenhof-Turm. Alle sind willkommen - egal ob frisch verliebt oder schon lange zusammen, verheiratet oder nicht, heißt es. Die Hälfte der Plätze kann vorab online reserviert werden. Hier gibt es auch noch ein paar freie Plätze, sagte uns eine Sprecherin der Evangelischen Kirche. Die andere Hälfte der Termine bleibt für Spontane frei, die einfach am Samstag vorbeikommen. Für Getränke und Snacks ist gesorgt, Freunde und Familie dürfen mitkommen. Die Segnung ist kostenlos.