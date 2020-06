Europa-League-Finale in Köln - Champions League in Lissabon

Nach Corona-Pause

Nyon (dpa) - Die ausstehenden Spiele der Champions League und Europa League werden im August ab dem Viertelfinale zentral jeweils als K.o.-Turnier in einem Land stattfinden.

Der Sieger der Königsklasse wird in Lissabon gekürt, für die Europa League wurde Deutschland mit Köln als Finalort, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg zum Ausrichter bestimmt. Damit findet erstmals seit fünf Jahren wieder ein Europapokal-Endspiel in Deutschland statt. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA für die wegen der Coronavirus-Krise unterbrochenen Europapokal-Wettbewerbe.

Das Finale der Champions League steigt am 23. August in Lissabon, die Viertelfinals beginnen am 12. August. Es gibt jeweils nur ein Duell und nicht wie gewohnt Hin- und Rückspiel. Der ursprüngliche Gastgeber Istanbul darf nun das Endspiel 2021 ausrichten, damit ist München mit der Allianz Arena nicht mehr Austragungsort für das Finale 2022, sondern für 2023.

Die UEFA will erst im kommenden Monat entscheiden, ob die K.o.-Turniere in Champions League und Europa League ohne Zuschauer stattfinden werden. Wenn er diese Frage heute beantworten müsste, würde er sagen, dass es keine Fans in den Stadien geben werde, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach einer Sitzung des Exekutivkomitees. «Aber die Dinge ändern sich schnell. Vor einem Monat konnte ich nicht mal beantworten, ob wir spielen.» Die Situation solle Anfang Juli bis Mitte Juli bewertet werden, sagte der Slowene weiter.

Am 21. August steht im Kölner RheinEnergie-Stadion das erste Europapokal-Finale in Deutschland seit dem Champions-League-Endspiel 2015 in Berlin an. Das Europa-League-Turnier in Nordrhein-Westfalen startet am 10. August.

Die noch ausstehenden Partien der Achtelfinals in beiden Wettbewerben sollen in der ersten August-Woche gespielt werden. Ob in Portugal und Deutschland oder an den ursprünglich geplanten Orten soll erst noch «in den kommenden Wochen entschieden» werden, sagte UEFA-Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti. So ist aktuell offen, ob der FC Bayern München nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel sein Rückspiel gegen den FC Chelsea zuhause oder bereits in Portugal absolviert. RB Leipzig steht bereits im Viertelfinale.

In der Europa League müssen Eintracht Frankfurt nach dem 0:3 gegen den FC Basel und der VfL Wolfsburg nach einem 1:2 gegen Schachtjor Donezk Rückstände aufholen. Bayer Leverkusen gewann das Achtelfinal-Hinspiel bei den Glasgow Rangers mit 3:1.

UEFA: NEUEINKÄUFE IN CHAMPIONS LEAGUE NICHT SPIELBERECHTIGT

Bei der Fortsetzung der Champions League und Europa League im August dürfen die Clubs keine im Sommer neu verpflichteten Spieler einsetzen. Das beschloss das Exekutivkomitee der UEFA bei seiner Sitzung in Nyon. Konkret bedeutet dies, dass zum Beispiel der FC Bayern München in der K.o.-Runde der Königsklasse den vom FC Schalke 04 verpflichteten Torwart Alexander Nübel nicht einsetzen darf.

Auch Leroy Sané wäre im Falle eines Transfers von Manchester City nicht für die Münchner in der Champions League spielberechtigt, sehr wohl aber für die Citizens. Timo Werner dürfte, sofern er von RB Leipzig zum FC Chelsea wechseln sollte, nicht für die Blues im noch ausstehenden Achtelfinal-Rückspiel gegen die Bayern mitwirken.

Die Vereine dürfen allerdings drei Spieler zu ihrer Liste von 25 Akteuren hinzufügen, die sie vor Beginn der K.o.-Phase zu Jahresbeginn melden mussten. Diese Profis müssen aber schon in der Spielzeit 2019/20 für den Club aktiv gewesen sein.

Die Saison in der Champions League wird mit einem Finalturnier in Portugal beendet, mit dem Endspiel am 23. August in Lissabon. Die Entscheidung in der Europa League fällt mit K.o.-Duellen in Gelsenkirchen, Duisburg, Düsseldorf und Köln, wo am 21. August das Finale stattfinden wird.

FINALE DER FRAUEN-CHAMPIONS LEAGUE AB 21. AUGUST IN SPANIEN

Die Champions League der Frauen wird in Turnierform in Spanien zu Ende gespielt. Vom Viertelfinale an wird in Bilbao und San Sebastian im K.o.-Modus gespielt. Die Viertelfinals sind für den 21. und 22. August vorgesehen, die Halbfinals am 24. und 25. August. Das Endspiel wird am 30. August um 20.00 Uhr in San Sebastian angepfiffen. Die Auslosung zur Reihenfolge der Spiele findet am 26. Juli in Nyon statt.

Im Rennen sind noch der alte und neue deutsche Meister VfL Wolfsburg sowie der FC Bayern München. Wolfsburg spielt im Viertelfinale gegen Glasgow City, die Bayern haben es mit Titelverteidiger Olympique Lyon zu tun. Bei einem Weiterkommen würde der VfL auf den Sieger der Partie Atletico Madrid gegen FC Barcelona treffen, die Münchnerinnen auf den Sieger des Duells zwischen FC Arsenal und Paris St. Germain.

Zugleich gab die UEFA-Exekutive die Finalorte der nächsten Jahre bekannt: 2021 wird in Göteborg, 2022 in Turin und 2023 in Eindhoven der Champions League-Sieger der Frauen ermittelt.