Eure Fragen an Prof. Dominik Schneider zu Kinderimpfungen

Seit Montag läuft die Impfkampagne für Kinder unter 12 Jahren. Die Empfehlung der STIKO ist klar: Kinder mit Vorerkrankungen oder Kontakt zu Risikogruppen sollten geimpft werden. Und die anderen? Nicht? Oder doch? Das Thema verunsichert viele Eltern. Wir möchten nun einen Teil der vielen Fragen klären und sind deshalb mit Prof. Dr. Dominik Schneider, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Dortmund und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, verabredet. Ihm wollen wir eure Fragen zur Impfung von Kindern und Jugendlichen stellen. Schreibt uns eure Fragen. Wir reichen sie dann nächste Woche an den Leiter der Kinder- und Jugendklinik am Klinikum in Dortmund, Prof. Dominik Schneider weiter, der eure Fragen dann hier bei uns beantwortet.

Prof. Dr. Dominik T. Schneider

