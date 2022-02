Eure Fragen an NRW-Familienminister Joachim Stamp

Die Kitas sind im Laufe der Corona-Pandemie in NRW nicht so häufig geschlossen gewesen, wie in anderen Bundesländern. NRW-Familienminister Joachim Stamp hatte sich öffentlich immer wieder für die Kleinsten eingesetzt um damit auch Familien zu entlasten. Für seine Entscheidungen musste er häufig viel Kritik einstecken - vor allem, weil in Kindergärten oder -tagesstätten teilweise extrem viele Coronafälle vermeldet wurden und eine Impfung für die unter Fünfjährigen noch nicht von der Ständigen Impfkommission zugelassen ist.

Wir haben uns mit Minister Stamp für ein Gespräch verabredet und ihr könnt ihm - wie auch bei NRW-Ministerpräsident Wüst oder NRW-Schulministerin Gebauer - Fragen stellen. Ganz einfach über das Kontaktformular hier unten. Das Interview hört ihr an dieser Stelle am Donnerstag, 17. Februar bei uns.