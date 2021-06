EuGH-Urteil stärkt Stellung von Datenschutzbehörden

Gerichtsstand für Facebook in Europa ist in der Regel der Firmensitz - und das ist Irland. In einem Fall dürfen aber auch Behörden in Belgien gegen das Soziale Netzwerk vorgehen, entschied der EuGH.

© Fabian Sommer (dpa)