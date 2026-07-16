Euer Sommerradio – entdecken, mitmachen und gewinnen!

Unsere Sommerradio-Reporterin Lena Berg radelt den RuhrtalRadweg komplett ab. Etappe für Etappe geht es quer durch den Sommer. Bevor sie losfährt, bekommt sie von unseren Moderatoren einen verschlossenen Umschlag mit auf den Weg. Darin stehen die Kilometerzahl, die sie an diesem Tag schaffen muss, eine Zeitvorgabe und eine verrückte Challenge für unterwegs. Schafft Lena ihre Tagesmission oder muss sie sich am Ende geschlagen geben? Ihr begleitet sie live auf der Strecke, entdeckt mit ihr die schönsten Ecken am RuhrtalRadweg und erlebt jeden Tag, wie ihre nächste Etappe ausgeht.