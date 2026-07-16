Euer Sommerradio – entdecken, mitmachen und gewinnen!
In den Sommerferien bringen wir euch den Sommer ins Radio! Freut euch auf tolle Gewinnspiele, die besten Freizeittipps für den Sommer und vieles mehr. Außerdem sind wir mit unserem Sommer-Radio-Mobil in der Region unterwegs und liefern euch den Sommer direkt vor die Haustür.
Veröffentlicht: Donnerstag, 16.07.2026 15:27
Auf diese Aktionen in unserem Programm könnt ihr euch freuen:
Eisalaaaaarm!
Kennt ihr Sommerhits auch dann, wenn man sie kaum versteht? Unsere Sommerradio-Reporter nehmen eine Handvoll Eiswürfel in den Mund und singen euch einen bekannten Sommerhit vor. Wenn ihr erkennt, welcher Song gesucht ist, schickt eure Antwort einfach per WhatsApp ins Studio. Mit jeder richtigen Lösung landet ihr automatisch im Lostopf — und mit etwas Glück bringen euch unsere Sommerradio-Reporter persönlich eine Extraladung Eis vorbei.
Camping-Tour
Unsere Sommerradio-Reporter sind in eurem Sommerwohnzimmer unterwegs: auf den Campingplätzen in der Region. Sie schauen sich an, was die Plätze besonders macht, sprechen mit euch über euren Campingalltag und entdecken die schönsten Ecken, besten Tipps und lustigsten Geschichten. Dazu gibt’s lustige Aktionen und Wettbewerbe direkt vor Ort.
Sommer, Sonne, Sprungturm – der Freibadtag
Wenn es richtig heiß wird, sind unsere Reporter da, wo der Sommer zuhause ist: im Freibad. Wir besuchen die beliebtesten Freibäder in der Region, fangen die Stimmung ein, sprechen mit euch am Beckenrand und bringen mit Spielen, Aktionen und jeder Menge Sommerfeeling echtes Freibadgefühl ins Radio.
Sommersuche
Wo findet ihr den schönsten Pool, den entspanntesten Balkon oder den besten Wasserspielplatz in der Region? Genau das wollen wir mit euch herausfinden. Im Sommerradio begebt ihr euch gemeinsam mit uns auf die Suche nach euren liebsten Sommerorten. Ihr schickt uns eure Tipps, verratet eure Lieblingsplätze und zeigt, wo sich der Sommer in unserer Region am besten anfühlt.
Sommer, Sonne, Sattel – Die Radio Radtour
Unsere Sommerradio-Reporterin Lena Berg radelt den RuhrtalRadweg komplett ab. Etappe für Etappe geht es quer durch den Sommer. Bevor sie losfährt, bekommt sie von unseren Moderatoren einen verschlossenen Umschlag mit auf den Weg. Darin stehen die Kilometerzahl, die sie an diesem Tag schaffen muss, eine Zeitvorgabe und eine verrückte Challenge für unterwegs. Schafft Lena ihre Tagesmission oder muss sie sich am Ende geschlagen geben? Ihr begleitet sie live auf der Strecke, entdeckt mit ihr die schönsten Ecken am RuhrtalRadweg und erlebt jeden Tag, wie ihre nächste Etappe ausgeht.
Ihr könnt auch einige tolle Gewinne abräumen und bei Spielen mitmachen. Hier findet Ihr die Gewinnspiele im Sommerradio:
Das Sommerradio ist eine gemeinsame Aktion von Radio Essen, Radio Emscher Lippe, Radio K.W., Radio Mülheim, Radio Oberhausen und Radio Sauerland.