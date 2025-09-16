Navigation

EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen

Veröffentlicht: Dienstag, 16.09.2025 13:23

Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unterrichtete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Abgeordneten darüber. Die EU-Kommission hatte sich erst im Juli einem ähnlichen Antrag stellen müssen.

Plenarsitzung EU-Parlament
© Pascal Bastien/AP/dpa

Europäisches Parlament

© dpa-infocom, dpa:250916-930-44838/1

Weitere Meldungen

Brüssel steht Deutschlands Mega-Schulden-Plänen nicht im Weg

Politik Deutschland will Milliarden für Verteidigung und Infrastruktur ausgeben. Damit werden die Schulden stark steigen.

Euro-Scheine

Wer darf über das neue EU-Klimaziel entscheiden?

Politik Die EU ringt um ein neues Klimaziel für 2040. Wird es ehrgeizig? Das hängt entscheidend auch an der Bundesregierung.

Klima-Protest

Deutschland wirbt für restriktivere Visavergabe an Russen

Politik Dass reiche Russen trotz des Ukraine-Krieges Luxusurlaube oder Shopping-Touren in EU-Staaten machen können, ist vielen Menschen ein Dorn im Auge.

Luxusjacht 'Eclipse' vor Villefranche-sur-Mer
skyline