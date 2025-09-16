EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen
Veröffentlicht: Dienstag, 16.09.2025 13:23
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unterrichtete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Abgeordneten darüber. Die EU-Kommission hatte sich erst im Juli einem ähnlichen Antrag stellen müssen.© Pascal Bastien/AP/dpa
Europäisches Parlament© dpa-infocom, dpa:250916-930-44838/1