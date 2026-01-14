© Philipp von Ditfurth/dpa
Vorherige Misstrauensanträge gegen Ursula von der Leyens EU-Kommission scheiterten deutlich. (Archivbild)
EU-Kommission muss sich erneut Misstrauensvotum stellen
Die EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen muss sich erneut einem Misstrauensvotum im Europäischen Parlament stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unterrichtete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola darüber die Fraktionsvorsitzenden.
Veröffentlicht: Mittwoch, 14.01.2026 16:03
